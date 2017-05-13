網購人氣店家木匠手作 布丁遭查獲用過期原料

木匠手作的荷包蛋布丁。（取自木匠手作官方網站）

木匠手作的荷包蛋布丁。（取自木匠手作官方網站）

業者在布丁產品中，添加過期的香草香料。（食藥署提供）

(12:27更新內文)網購人氣甜點店家「木匠手作」驚傳使用過期原料！衛福部食藥昨日查獲三汫鹿兒島食品有限公司（木匠手作）的「荷包蛋布丁」及「滷肉飯布丁」2產品，使用添加過期的香草香料，依法可開罰6萬~2億元罰鍰。食藥署提醒，民眾若買到生產日期為今年3月24至5月12日的該批產品，應立即暫停食用並跟廠商退款。

食藥署會同桃園市衛生局執行「網購人氣食品製造業者稽查專案」，昨晚前往「木匠手作」稽查時，現場查獲業者將今年3月23日就到期的香草香料、添加在「荷包蛋布丁」和「滷肉飯布丁」這兩款店內的人氣商品。

食藥署北區管理中心代理副主任魏任廷說，除了過期的香草香料，稽查時，也在業者庫存發現未開封、包括「德麥芒果醬」在內的9項過期原料，但並未用於生產和製造；現場總計封存62.83公斤的過期原料、食品添加物、半成品、產品等。

「木匠手作」目前在台北和桃園各有一家實體門市，其餘均為網路銷售通路。魏任廷說，昨晚稽查後，後續責成桃園市衛生局，依違反《食安法》對業者開罰6萬~2億元罰鍰。

魏任廷表示，木匠手作目前有2家實體門市，分別位於桃園旗艦店跟台北信義ATT 4 FUN，其餘都是網路銷售通路。昨晚完成稽查後，後續責成桃園市衛生局，依違反《食品安全衛生管理法》規定，開罰6萬到2億元。

(中時)