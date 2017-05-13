中市府率企業印尼參展，推廣台中特色產業

台中市副市長林陵三（右三）參與「2017印尼台灣形象展」。（圖／台中市府提供）

台中市副市長林陵三到各攤位交流經驗。（圖／台中市府提供）

台中市副市長林陵三（右三）宣傳2018台中世界花博，歡迎各界共襄盛舉。（圖／台中市府提供）

為響應中央新南向政策，副市長林陵三率團參與「2017印尼台灣形象展」開幕，台中是台灣唯一以城市主題館呈現的展館，共9家代表性業者參展，並報名12個攤位，包括歐客佬咖啡、萬里晴牛軋糖、僑光五金治具製造等產業，希望彰顯台中特色產業，業者直接專業買家接洽，推銷介紹自家產品特色，拓展印尼市場。

包括經濟部次長楊偉甫、副市長林陵三、駐印尼代表陳忠、外貿協會董事長黃志芳、僑委會委員長吳新興、台北印尼經濟貿易代表處代表羅伯特等人共同出訪印尼，參與「印尼台灣形象展」開幕典禮，並參觀「台中好生活館」展區。

林陵三參加形象展開幕典禮，也與印尼華商討論大台中山手線、國際海港、台中國際機場和水湳經貿園等重大建設，宣傳2018台中世界花博，歡迎各界共襄盛舉。

林陵三接受印尼當地媒體專訪時表示，印尼是台灣機械第6大出口市場，針對汽車零配件、電子產品、精密零件等製造設備有需求，而台中則具備製造工具機的專業技術和工具機技術人才。

藉由市府今年5月初與印尼福爾摩沙技術中心簽署合作備忘錄，以及此次台中好生活館在印尼展出精密VISE夾治具、鑄造生產和包裝機械等產品，促使雙方能在工具機產業有更緊密的合作。

他也暢談台中市的工商產業特色，台中市工業發展以傳統機械機具製造業起步，逐步升級為精密機械科技，尤其工具機產業具有世界領導優勢，且台灣位居全球第四大出口國，其中7成精密機械、工具機及其零組件廠均在中部設廠，成功發揮群聚效應，而精密機械與航太產業相互產生加乘效應。

此外，市府更打造烏日與水湳兩處不同功能性的國際型會展中心，烏日將發展為中台灣專業產業展覽中心，水湳除規劃產業展覽外，另加強國際會議、創研展示、生活消費展等功能，與烏日形成互補，希望讓國際能看見台中產業的成果。

台中市工商發展投資策進會表示，「印尼台灣形象展」由中華民國對外貿易發展協會主辦，在印尼雅加達會議中心展出，展期自今日至5月14日，展區共分為形象區和產業區兩區，形象區包括台灣觀光局、新農漁業形象區、健康產業形象區、綠色產品專區、台灣精品區、人才教育區和台灣設計力。

而產業區則包括運動休閒區、休閒食品區、美粧美容區、家居用品區、電子資通訊區、清真產品區、台中好生活、航空公司區、飲料贊助區等展區。

其中，台中好生活主題館則聚集台中代表性9家優質業者共計一同參展，包括耿舜的食品包裝機、琪泰的精密壓鑄、僑光的五金治具製造、長松食品 、萬里晴牛軋糖、九個太陽糕餅、BAW氣墊鞋、頂裕食品及榮獲2016台中十大伴手禮清真認證獎的歐客佬咖啡等特色產業代表，推廣台中產品特色，以吸引當地通路商與消費者參觀。

(中時)