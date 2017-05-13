新科亞洲廚王！城市科大孫裕軒以龍膽石斑名揚世界

「2017香港國際美食大獎(HKICC)」比賽揭曉，城市科大餐飲系大四學生孫裕軒以「魚彩奔騰」作品拿到「西式烹調-現場熱盤烹調」龍膽石斑組金牌。（城市科大提供）

城市科大餐飲系大四學生孫裕軒「魚彩奔騰」作品。（城市科大提供）

城市科大餐飲系、烘焙學程分獲「香港國際美食大獎」競賽一金一銀佳績，左一為城市科大烘焙學程助理教授李國溢，左二為城市科大餐飲系大四學生孫裕軒。（城市科大提供）

台灣青年廚師名揚世界！原本就讀化工系，後因喜歡做西餐而轉學的城市科大餐飲系大四學生孫裕軒，一開始連拿刀都不會，為練切刀和握刀，曾經有半年的時間，苦練切紅蘿蔔，今年終於以「魚彩奔騰」作品奪得「香港國際美食大獎」亞洲廚王寶座。

「2017香港國際美食大獎（HKICC）」日前公布成績，吸引中、韓、澳、泰、瑞士等近千名菁英廚師競爭亞洲廚王寶座，孫裕軒以「魚彩奔騰」作品拿下「西式烹調-現場熱盤烹調」龍膽石斑組金牌，以台灣一魚多吃的概念為基底，佐檸檬奶油醬、莎莎醬與蝦醬三種風味，視覺多彩繽紛、味覺萬魚奔騰跳躍，成功得到國際評審的肯定。

孫裕軒原就讀普通大學的化工系，後因為興趣是西餐而轉學，但沒有基礎的他，一開始連拿刀都不會，他說，看著同學有著高職穩固的基礎，心裡很焦慮，於是他每天練切紅蘿蔔，先學握刀技巧，把手的握力練到平穩，再練切工，把每一塊紅蘿蔔的各種切法都學會，切絲、切塊、切片等，苦練半年後才有信心。

這次競賽的第一天，他因不熟習電磁爐設備而狀況不佳，但仍繼續調整出好吃的菜色，最終讓「魚彩奔騰」發揮平時練習的水準，以低溫烹調石斑配焗烤起司、煎石斑配莎莎醬與炸特製石斑慕斯三組成，並分別佐以檸檬奶油醬、莎莎醬與蝦醬，成功地在一小時內做出三盤菜。

城市科大在這次比賽綻放光芒，除了孫裕軒拿下現場龍膽石斑魚烹調組(25歲以下)金牌，烘焙學程大二生吳志忠以「咖啡榛果慕斯」拿下現場朱古力果仁蛋糕(青年餅師組)銅牌，讓台灣青年廚師的廚藝實力被國際舞台看見。

帶隊的城市科大烘焙學程助理教授李國溢表示，香港廚藝大賽的審查相當嚴格及謹慎，為了挑戰比賽，學生準備的週期相當冗長，就是想要證明自己的實力，無論得奬與否，這個過程是甜美的也是難得的經驗，希望參賽的學生們可以藉由這次比賽再繼續成長。

(中時)