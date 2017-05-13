妙齡女陳屍男子租屋處 法醫相驗初判吸毒致死

18歲陳姓女子和25歲姜姓男子是朋友關係，12日陳姓女子陳屍在姜姓男子租屋處，警方到場後發現現場遺留笑氣及K他命等毒品，12日下午相驗後初判陳女應為吸毒過量原因致死，但死者家屬有意見，懷疑女兒遭到他人殺害，因此18日將再行複驗。

警方表示，姜男涉及其他毒品案件，也依法移送偵辦。

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(中時)