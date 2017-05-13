林奕含父親第4度聲明 不願究責要成立基金會
林奕含昨天舉行告別式，父親林炳煌於儀式中發表第4度聲明，表態不願咎責，未來也將成立基金會，讓社會上不要再出現房思琪。由於林奕含上月底自縊隔天，父母曾發聲明指出女兒之死，肇因補教名師誘姦，10多天來，成為社會關注焦點，但隨著林奕含身後事告一段落，父親悲痛第四度聲明，似乎有意讓事件畫下句點。
林炳煌在告別式上發布聲明內容如下：
「奕含是我們夫妻，一輩子最深愛的女兒，她的離開，帶給我們的傷心跟痛苦，是任何的文字都無法表達，希望她的離開，可以化為閃亮星星，終究化為璀璨的星星，照亮黑暗的每個角落」。「在事情告一個段落以後，我們會成立『奕含房思琪基金會』，把書獻給她的先生，以及親愛她的人，希望奕含這個小孩化成天使，保護更多的房思琪，讓台灣不要再有下一個房思琪；謝謝摯愛奕含的所有朋友，你們在過去26年來，陪伴奕含度過歡樂的時光，謝謝大家。」
(中時)
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