推廣彰化安心蛋 蛋塔、雞蛋糕、萬顆雞蛋免費嘗
彰化縣政府為推廣彰化安心蛋，和彰化縣養雞協會13日在縣府廣場攜手舉辦免費品嘗會，準備上萬顆雞蛋供免費試吃，彰化縣長魏明谷也加入分贈行列，帶頭大口吃蛋，呼籲民眾放心吃免驚，明天在鹿港還有一場。
彰化安心蛋尚介讚！上午10點還沒到，縣府廣場上已大排長龍、人潮洶湧，主辦單位準備茶葉蛋和滷蛋各5千顆，還有蛋塔、檸檬蛋糕、雞蛋糕各2500份，在工作人員引導下，民眾依序領取、秩序良好。
魏明谷表示，當兵服役時期，某次因為部隊裡伙房煮了太多蛋，自己曾創下一天吃了8顆蛋的最高紀錄；雞蛋是最易取得又營養平價的蛋白質來源，現在市面上所有的彰化雞蛋都有縣府把關掛保證，絕對安全，可以安心選購食用。
彰化縣養雞理事長莊富山說，戴奧辛蛋風波衝擊蛋價，經農政單位定調為個案後，蛋價終於止跌回升，近日產地批發價已從最低迷的每台斤23元回升到26元，希望藉品嘗會讓民眾恢復信心。
農業處畜產科長殷世栓說，明天在鹿港龍山寺龍王祭活動場邊也將有安心蛋推廣品嘗會活動，下禮拜六則預定在和美再辦一場，時間、定點未定；另外，中華民國養雞協會蛋雞聯誼會為了提升買氣，今天在北斗、溪州和竹塘三地，也同步舉辦試吃活動，生鮮蛋品皆以產地價促銷。
(中時)
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