推廣彰化安心蛋 蛋塔、雞蛋糕、萬顆雞蛋免費嘗

彰化縣政府廣場前今天上午舉辦推廣彰化安心蛋免費品嘗會，吸引大批人潮。（謝瓊雲攝）

彰化雞蛋受到戴奧辛蛋影響衝擊買氣，彰縣府與彰化縣養雞協會聯合辦理免費品嘗活動挽回信心。（謝瓊雲攝）

彰化縣養雞協會理事長莊富山、彰化縣長魏明谷、農業處長黃碧海一起大口吃蛋，為彰化安心雞蛋掛保證。（謝瓊雲攝）

彰化雞蛋尚介讚，推廣品嘗會上彰化縣長魏明谷（前排中）大口咬下茶葉蛋掛保證，要大家安心吃、吃免驚！（謝瓊雲攝）

彰化縣養雞協會準備萬顆雞蛋和7500份蛋塔、蛋糕等供民眾免費品嘗，吸引大批人潮排隊領取。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府為推廣彰化安心蛋，和彰化縣養雞協會13日在縣府廣場攜手舉辦免費品嘗會，準備上萬顆雞蛋供免費試吃，彰化縣長魏明谷也加入分贈行列，帶頭大口吃蛋，呼籲民眾放心吃免驚，明天在鹿港還有一場。

彰化安心蛋尚介讚！上午10點還沒到，縣府廣場上已大排長龍、人潮洶湧，主辦單位準備茶葉蛋和滷蛋各5千顆，還有蛋塔、檸檬蛋糕、雞蛋糕各2500份，在工作人員引導下，民眾依序領取、秩序良好。

魏明谷表示，當兵服役時期，某次因為部隊裡伙房煮了太多蛋，自己曾創下一天吃了8顆蛋的最高紀錄；雞蛋是最易取得又營養平價的蛋白質來源，現在市面上所有的彰化雞蛋都有縣府把關掛保證，絕對安全，可以安心選購食用。

彰化縣養雞理事長莊富山說，戴奧辛蛋風波衝擊蛋價，經農政單位定調為個案後，蛋價終於止跌回升，近日產地批發價已從最低迷的每台斤23元回升到26元，希望藉品嘗會讓民眾恢復信心。

農業處畜產科長殷世栓說，明天在鹿港龍山寺龍王祭活動場邊也將有安心蛋推廣品嘗會活動，下禮拜六則預定在和美再辦一場，時間、定點未定；另外，中華民國養雞協會蛋雞聯誼會為了提升買氣，今天在北斗、溪州和竹塘三地，也同步舉辦試吃活動，生鮮蛋品皆以產地價促銷。

(中時)