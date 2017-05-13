NBA》太陽當年不選里歐納德 理由竟是？
又是聯合試訓惹的禍！繼勇士球星杜蘭特自爆當年在聯合試訓，因為舉重失敗慘遭嘲笑，太陽也因2011年聯合試訓時，看到里歐納德當時緊張到汗流浹背模樣，決定不選里歐納德，如今光用悔不當初，都無法形容太陽高層眼光之爛！
根據《亞利桑納共和報》爆料，太陽高層當年根本沒把里歐納德放在眼裡，主要鎖定對象都在莫里斯兄弟身上，除了因為里歐納德在聯合試訓時投籃表現不穩，更在面試時緊張到汗水都把西裝濕透了，才讓太陽高層從沒想過選他。
結果在2011年選秀會上，太陽用第13順位選了馬基夫莫里斯(現效力巫師)，第14順位的火箭選了馬可斯莫里斯(現效力活塞)，溜馬用第15順位挑走里歐納德，隨即用他跟馬刺換來喬治希爾，造就如今馬刺全新一哥的誕生。
其實太陽高層無需如此內疚，畢竟不只他們看走眼，排在他們之前順位的11隊，以及火箭、溜馬等隊都錯失拉攏這名本季場均25.5分、5.8籃板與3.5助攻的明星前鋒，莫里斯兄弟的現今身手，根本無法跟里歐納德相提並論。
只是從杜蘭特或里歐納德的實例來看，NBA舉辦新秀聯合試訓，確實沒有帶給選秀太多幫助，反而只讓各隊高層看走眼機會大增，可是誰能想得到當年在聯合試訓緊張到全身流汗的新人，如今竟變馬刺當家球星呢？
(中時電子報)
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