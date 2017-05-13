曝小哈利想留學 伊能靜：已準備給他自己的房子
女星伊能靜與秦昊2015年結婚後，去年產下一女「小米粒」，有女萬事足的伊能靜，時常分享女兒成長點滴，同時她也帶著小米粒登上真人秀《媽媽是超人2》，讓她原本就備受矚目的家庭生活，更加引發廣大討論，伊能靜今（13日）提到第三胎，她表示隨緣，並透露兒子「小哈利」未來會留學。
伊能靜為了照顧愛女，並與小哈利有更多相處時間，伊能靜與秦昊決定先由她住台北，秦昊有工作空檔，便會來看她們母女，伊能靜今發文透露，秦昊看到女兒就笑「每天催我發視頻報告米粒做了什麼」，談到第三胎，伊能靜表示「只能看緣分」，她也期許自己「保持心態的年輕和身體健康，永遠不服老」。
除了女兒外，伊能靜進一步寫下：「等小王子長大，我已經準備給他自己的房子」，表示他與秦昊是忘年之交，並指出「小王子在我們晚年該照顧的順位是自己的奶奶、父親，這些是從他出生就在他身邊照顧他的人」，伊能靜強調，秦昊和她的公婆都明事理，不需替代小王子生命本該有的一切。
(中時電子報)
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