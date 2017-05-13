疑債務糾紛國道追逐砸車 警開槍制止帶回7人
家住桃園的林姓男子疑積欠70萬元賭債，今天（13日）凌晨遭楊姓男子討債，雙方開車沿國道3號從桃園追逐新北市，停在新北市安坑交流道口後停車爭執，並持棍棒互砸對方座車，警方獲報趕至對空鳴槍制止雙方，並將7人帶回警局，雖然雙方均不願提告，警方訊後仍依違反社會秩序維護法全數移送檢方偵辦。
警方調查，34歲林男疑因積欠21歲楊男70萬元賭債，今天凌晨2時許開車行經桃園市內壢區中華路時，被正在路旁吃消夜的楊男發現，立即尾隨追車，雙方一路從桃園飆至新北，林男打電話向住在新北市新店區的友人求助，飆下安坑交流道後便停車，與趕到的3名友人一起持棍棒狠砸楊男座車。
楊男也與車上2名友人下車，動手還擊猛砸林男座車，雙方人馬大聲叫囂，路過民眾向警方報案，轄區新店警分局安康派出所警員趕至，雙方仍未停止互相砸車氣氛火爆，立即對空鳴槍示警制止，並將雙方人馬共7人全數帶回派出所。
楊男向警方表示，林男欠錢不還且避而不見，他今天吃消夜時看到林男開車經過，才上車追逐，沒想到林男竟先動手砸他的車，才會憤而還擊。雙方被帶回派出所後，均不願向對方提出毀損及傷害告訴，警方訊後依違反社會秩序維護法送辦。
(中時)
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