花蓮亞泥傳工安意外 2工人遭掩埋無生命跡象

兩名員工分別送往國軍花蓮總醫院及花蓮慈濟醫院搶救。（張祈攝）

亞泥新城廠2名員工受困機具內。（張祈翻攝）

亞泥新城廠傳工安意外。（張祈翻攝）

花蓮消防局接獲新城警分局通報指出亞泥廠區有2名工人受困，緊急前往廠區搶救。（張祈翻攝）

花蓮亞洲水泥工廠今上午10時許傳出工安意外，廠內1名員工及1名承攬工人疑似遭石膏料崩落掩埋，2人救出後全身都是水泥，且無生命跡象，目前分別送往國軍花蓮總醫院及慈濟醫院急救中。

亞洲水泥公司花蓮廠副廠長陳志賢指出，因廠內一石膏料櫃下面開口堵塞，2人進入機具內清理底料，不料上方石膏料崩下2人閃避不及當場遭掩埋，趕緊向消防局報案。

花蓮消防局接獲新城警分局通報指出亞泥廠區有2名工人受困，派出3車7人前往廠區搶救，費了約2小時將受困員工拉出，現場無生命跡象，分別送往國軍花蓮總醫院、花蓮慈濟醫院急救。

(中時)