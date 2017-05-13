蔡政府反毒 李茂生：給豬八戒吃人參菓
行政院長林全11日公布「新世代反毒策略」，宣示政府反毒經費從明年起倍增，預計4年投入反毒經費100億元，一年25億元，「反毒經費沒有上限，該做的就做！」。
台大法律系教授李茂生轉貼中時電子報「林全：4年百億 反毒 經費無上限」一文，指出不管國家投入多少資源到毒品防治的諸多環節中，看到以下發言，讓他必須「烏鴉嘴地說，給豬八戒吃人參菓」。
李茂生說引起他疑慮的是以下三句話：
「將持有一、二級毒品加重要件的「純質淨重」修正為淨重；降低持有三、四級毒品的入刑標準，從純質淨重20公克降為5公克等」。
「學校要主動找出潛在吸毒者，列入學校的辦學績效，學校與警方建立毒品熱點巡邏網；對涉毒學生，進行1人1案的專案輔導追蹤；毒藥癮治療處遇涵蓋率從目前的11％，4年提高到20％」。
「衛福部將建立北中南東整合性藥癮醫療示範中心、增設治療性社區、擴大補助中途之家，並將法務部地方毒防中心移給衛福部主管，加強醫療功能等」。
李茂生指出，到現在還在講入刑、績效、醫療，不要說一百億，八千八百億都不會有效的。李教授建議，不如花個幾百萬，找認真負責的人到歐洲看看吧。義大利不錯喔，他們連一二級都除罪化了，更不用論他們結合社會資源在各地廣設的治療（不是醫療）共同體。
編按：歇後語「給豬八戒吃人參菓」，指全不知滋味。豬八戒曾在五觀莊吃人參果，囫圇吞下，不知其滋味。藉此諷刺人對事物一無所知。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時電子報)
文章來源：李茂生臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。