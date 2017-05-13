蔡政府反毒 李茂生：給豬八戒吃人參菓

台大法律系教授李茂生在臉書貼文表示，政府推出的「新世代反毒策略」，是「給豬八戒吃人參菓」，花8800億都不會有效。（擷自李茂生臉書）

行政院長林全11日公布「新世代反毒策略」，宣示政府反毒經費從明年起倍增，預計4年投入反毒經費100億元，一年25億元，「反毒經費沒有上限，該做的就做！」。

台大法律系教授李茂生轉貼中時電子報「林全：4年百億 反毒 經費無上限」一文，指出不管國家投入多少資源到毒品防治的諸多環節中，看到以下發言，讓他必須「烏鴉嘴地說，給豬八戒吃人參菓」。

李茂生說引起他疑慮的是以下三句話：

「將持有一、二級毒品加重要件的「純質淨重」修正為淨重；降低持有三、四級毒品的入刑標準，從純質淨重20公克降為5公克等」。

「學校要主動找出潛在吸毒者，列入學校的辦學績效，學校與警方建立毒品熱點巡邏網；對涉毒學生，進行1人1案的專案輔導追蹤；毒藥癮治療處遇涵蓋率從目前的11％，4年提高到20％」。

「衛福部將建立北中南東整合性藥癮醫療示範中心、增設治療性社區、擴大補助中途之家，並將法務部地方毒防中心移給衛福部主管，加強醫療功能等」。

李茂生指出，到現在還在講入刑、績效、醫療，不要說一百億，八千八百億都不會有效的。李教授建議，不如花個幾百萬，找認真負責的人到歐洲看看吧。義大利不錯喔，他們連一二級都除罪化了，更不用論他們結合社會資源在各地廣設的治療（不是醫療）共同體。

編按：歇後語「給豬八戒吃人參菓」，指全不知滋味。豬八戒曾在五觀莊吃人參果，囫圇吞下，不知其滋味。藉此諷刺人對事物一無所知。

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(中時電子報)