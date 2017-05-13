有影》Janet 賀高志綱 可惜懷孕不能熊抱了
(13:45更新內文+新增熊抱和祝賀影片)統一獅捕手高志綱，昨達成生涯第1000場出賽，之前曾開球的女藝人Janet，特別拍影片恭喜高志綱，還說「因為我現在懷孕，不能跳上去了(指無尾熊抱)」，還先問高志綱的太太是不是在旁邊，相當爆笑，最後還是送高志綱一個飛吻。
2013年5月中，Janet為統一獅開球，由高志綱蹲捕，Janet投完後，主動撲上前，送給高志綱一個大大「無尾熊抱」，羨煞不少球員和球迷，並引發話題。讓已婚的高志綱被主播虧「回家小心一點」。
Janet在祝賀影片中，特別提到這一段，她說，「你永遠是我的675，什麼意思呢，你忘記了嗎？675場就是我們有那個，我丟球，你接我的球，然後你接了我的那一場。」後來的那個熊抱，在媒體和BBS引發熱烈討論。
2013年11月，高志綱獲最佳九人的捕手獎，頒獎人Janet熱情擁抱高志綱，隨後他的妻子竟在臉書上發文：「抱很緊吼。(得獎感言)還沒有謝謝老婆。」Janet得知後，在臉書搞笑寫：「今天又有機會抱到你！希望你今天算盤不會跪太久……哈哈。」
(中時電子報)
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