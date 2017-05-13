給媽咪「按」個讚 高鐵嘉義站感恩有禮

台灣高鐵公司為慶祝母親節這個意義非凡的日子，感念母愛的無私奉獻，今（13）日特別舉辦「高鐵給媽咪『按』個讚」活動，感恩母親的辛勞付出，媽媽們只要持當日高鐵車票，皆可免費享受活力按摩以及血壓檢測服務。

高鐵嘉義站表示，為慰勞終年辛勞的母親們，特別邀請專業按摩師，讓母親們免費享受活力按摩，放鬆心情、舒活筋骨。在活動現場同時貼心提供血壓量測服務，提醒母親再忙碌也要照顧身體健康；此外，還獲贈「高鐵棒棒糖｣及「五味子芝麻錠｣各一份，祝福每位母親健康、快樂。

來自板橋的魏姓一家人，趁南部好天氣下來嘉義走走，剛好利用等車空檔，享受難得機會的活力舒壓按摩，開心地在車站全家拍照留念，場面溫馨快樂，感受高鐵對母親節的貼心與祝福。

今天參與「高鐵給媽咪『按』個讚」的媽媽們，在完成活力按摩或血壓檢測服務後，知道可以抽獎，便著手使用活動道具拍照，並上傳至個人臉書公開標註「＃2017高鐵給媽咪按個讚」，準備試試手氣參加抽獎。台灣高鐵將統計照片獲得最多讚的旅客，致贈「高鐵假期一日豐富行」兌換券2人份；另外再從上傳活動照片的旅客中，抽出一位幸運兒，同樣贈送「高鐵假期一日豐富行」兌換券2人份，得獎名單將於5/22（一）於高鐵企業網站公告。

高鐵嘉義站向天下含愛茹苦的母親們說聲：「您辛苦了，母親節快樂！」並獻上最誠摰的祝福。

(中時)