琉球王族更早登陸 日再公佈聲稱釣魚台主權史料

日本海上自衛隊的P-3獵戶座海上巡邏機（圖右下）飛越釣魚台列嶼領空。（圖/美聯社）

據日本朝日新聞報導，日本內閣官房網站，昨日再次釋出對釣魚台群島（日稱尖閣群島）和竹島（韓稱獨島）的調查報告，對外提出新史料，試圖證明日本才是這兩地的主權擁有者。其中在釣魚台的部份，日本官方認為，早在1819年時，當時的琉球王國就有王族成員，在前往九州薩摩藩途中，因故漂流至釣魚台列嶼上。日本認為此一紀錄，遠比1845年到訪並留下「無人居住」紀錄的英國海軍還早26年，以此認為其主權的正當性。

位於八重山群島（Yaeyama Islands）與臺灣之間的釣魚台列嶼，一直是近三、四十年來，大陸、台灣和日本最大的爭議點之一。由釣魚臺、黃尾嶼、赤尾嶼、南小島、北小島等島嶼及岩礁構成，總陸地面積不超過7平方公里的地區，因為其戰略位置、經濟利益，讓三方都不斷提出史料或紀錄來「證明」對該島的歷史連結，欲取得擁有釣魚台列嶼的所有權。目前釣魚台列嶼仍處於無人居住狀態，但日本已劃入沖繩縣石垣市管轄、周邊海域也交由海上保安廳管理；中華民國（台灣）則是劃入宜蘭縣頭城鎮，特設郵遞區號為290；大陸方面則交與福建省霞浦縣人民法院「管轄」。

日本內閣官房提出的最新「琉球王族漂流登陸尖閣列島（釣魚台）」史料。（圖/內閣官房網站）

與韓國發生領土主權爭議的竹島（或稱獨島），則是搬出1951年美國國務院（Department of States）送交南韓政府的公文，在公文中明白指出美方立場，認為竹島於1905年起就由日本鳥取縣隱岐島支廳管轄，並非韓國所聲稱的無人島嶼。然而，對此新史料公開，台灣、中國大陸或南韓官方皆尚無任何回應。

(中時電子報)