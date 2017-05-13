MLB》康崔拉斯隻手遮天 率小熊險勝紅雀
近期拉出一波6連勝的紅雀13日對戰小熊，紅雀先發李克(Mike Leake)幾乎完全壓制，但就唯獨壓制不了熊軍捕手康崔拉斯(Willson Contreras)，不僅兩度被他用陽春炮狙擊，還讓他上演一次漂亮牽制阻殺，加上替補的拉史泰拉(Tommy La Stella)也貢獻一發全壘打，小熊就靠這3轟，以3比2中止紅雀連勝。
此役比賽前段，儼然成康崔拉斯的個人秀。2上兩人這場比賽首度碰頭，李克一記內角沉球，被康崔拉斯轟出右外野陽春炮，接著4上他們第二度對決，第2球莫里納(Yadier Molina)蹲向外角，李克的沉球卻失投到與前個打席相近的位置，又遭康崔拉斯扛上外野觀眾席，助小熊取得2比0領先。
儘管兩度遭康崔拉斯狙擊，但李克最後仍繳出6局、飆5K、失2分的優質內容。然而，此役李克兩度投沉球吃虧，沒想到他下場後，7上中繼的西索(Brett Cecil)竟也面臨相同命運，他在1出局後面對拉史泰拉，第3球投出一顆內角的沉球，卻被拉史泰拉擊出右外野陽春炮，進帳小熊第3分。
儘管紅雀在7下趁小熊中繼艾德華茲(Carl Edwards Jr.)控球不穩，靠葛瑞喬克(Randal Grichuk)陽春炮追回1分，還在2出局後攻占一二壘，不過此役宛如紅雀夢魘的康崔拉斯挺身而出，漂亮的把在一壘的前熊將佛勒(Dexter Fowler)牽制出局，化解失分危機。
康崔拉斯這場比賽表現出色，卻也差點害小熊輸球。小熊9下推「守護神」韋德戴維斯(Wade Davis)關門，在2出局二壘有人時，戴維斯K掉柯頓黃(Kolten Wong)，康崔拉斯傳一壘就能終結比賽，未料他竟發生失誤，讓紅雀追到1分差，但戴維斯最後仍K掉紅雀的麥特亞當斯(Matt Adams)，順利守住勝果。
(中時電子報)
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