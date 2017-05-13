MLB》禁賽歸隊 王牌哈維挨3轟被打爆

哈維歸隊首戰主投5局就慘挨7安、吞5分自責分。(美聯社)

哈維歸隊首戰慘挨3轟。(美聯社)

大都會隊王牌「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)禁賽歸隊首戰，釀酒人隊沒有讓他太好過，13日先發登板主投5局就慘挨7安、吞5分自責分，挨3轟、送5保送都是本季新高，復出賽無緣率隊搶勝，4比7不敵釀酒人。

因觸犯隊規禁賽3場，哈維休兵10天歸隊首戰投球內容欠佳，，2局下就保送首打者，隨後遭邦迪(Jett Bandy)擊出二壘打丟分，3局下又被裴瑞茲(Hernan Perez)扛出右外野陽春炮，6局下索加德(Eric Sogard)先轟2分炮，代打的阿西亞(Orlando Arcia)又補上一發陽春炮，這一轟也把投了106球的哈維打退場。

據傳哈維觸犯隊規是因遭巴西名模女友、維密天使利馬(Adriana Lima)拋棄，派對藉酒澆愁，隔天並未現身球場，本周歸隊後曾公開對隊友、球團以及球迷致歉，不過場上表現恐怕仍讓不少人失望。

此役賽前大都會隊也傳噩耗，確定終結者法米利亞(Jeurys Familia)因右肩血栓必須動刀，球季恐怕提前報銷，讓大都會隊不僅先發輪值堪憂，牛棚如今也拉緊報。

(中時電子報)