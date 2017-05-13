談兩岸關係 柯P：人權與醫療要懂得閃
台灣未獲邀參加WHA，以及世大運大陸缺席團體賽，顯得兩岸關係氛圍降到低點。台北市長柯文哲今受訪重申，大陸一定會給台灣壓力，因為政治上有他們的考量，「我是沒有意見」，但要聰明一點，在人權與醫療要懂得閃掉，「不然在國際上宣傳反而會自己陷入不利局面。」
台北市長柯文哲出席「洲美端午龍舟季」龍舟點睛暨祭江大典活動，台灣在醫院管理上，已經習慣用很低成本「Run」很大醫療體系，醫療是台灣強項。未能參加WHA，媒體追問，跟政治扯上關係要怎麼聰明處理？柯笑說，我們聰明沒用，要對方聰明才有用，在醫療與人權問題要閃避，有機會遇到會跟他們講。
媒體問及，以前對於兩岸問題講得比較直白，現在回答兩岸議題是不是小心謹慎，是不是有收到什麼訊息？柯文哲說，現在講得很平和，「目前為止雙方都蠻體諒對方，蠻克制的，還好。」
(中時)
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