周錫瑋中和開畫展 避談2018選舉

前台北縣長周錫瑋即日起在中和市民活動中心舉辦油畫展。（孟祥傑攝）

前台北縣長周錫瑋（右）即日起在中和市民活動中心舉辦油畫展，策展人黃志彰（左）當場以120萬元買下其中一幅蘭花畫作。（孟祥傑攝）

前台北縣長周錫瑋（右）即日起在中和市民活動中心舉辦油畫展，民眾爭相索取親筆簽名。（孟祥傑攝）

前台北縣長周錫瑋（右）即日起在中和市民活動中心舉辦油畫展，民眾爭相索取親筆簽名。（孟祥傑攝）

前台北縣長周錫瑋今天（13）日在新北市中和區中和市民活動中心舉辦個人畫展，由於他日前已陸續在土城、蘆洲等地辦畫展，外界揣測他在為復出競選2018新北市長試水溫，周錫瑋笑說：「我9月要在台北市開畫展、明年6月要到台南辦展，看來也會有人說我要選台北市長或台南市長了。」

媒體會後訪問周錫瑋是否會投入2018選戰，周錫瑋四兩撥千金地說：「我覺得人生在每個階段、每個時間，都要努力把他喜歡的事情做好。」

對於近來新北市與中央因前瞻基礎建設計畫多次互槓，周錫瑋則說：「現在的大人應該要謙虛點、多幫別人想一點，因為『低頭方見水中央，退後其實是向前』。」他表示，每個人都希望對方多尊重自己一點，但也應該想想，對方也會希望多得到一些尊重，大家都退一步，就能少些爭執。

周錫瑋油畫展今天起至18日在中和市民活動中心舉辦油畫展，共展出24幅畫作，其中最大一幅主畫作「千朵蓮花萬條柳」歷時1年才完成。周錫瑋說，畫作靈感來自《觀世音菩蕯普門品》中的「千處祈求千處現」，盼藉由這幅畫作呼應佛家謙虛自持精神。

國民黨立委林德福及多名藍綠議員到場，民進黨市議員林秀惠表示，周縣長是位很好的朋友，她特別去買了周的傳記《後退．原來是向前》，她預祝周未來能有更寬廣的人生路；民進黨市議員張瑞山也說，周是個很有度量的人，也是值得交的朋友，希望未來都能「心想事成」，2人話語似乎都在勸進周錫瑋挑戰2018。

此外，周錫瑋縣長任內部屬包括前祕書長洪孟啟、前勞工局長高寶華、前交通局長林重昌、前法制局長陳坤榮、前文化局長李斌、前觀光局長李宗桂、前警察局長林國棟等人，均全程參與開幕茶會。

周錫瑋致詞時笑說，他離開政壇後全心作畫，這是他小時候的夢想，雖然從沒接受過正規藝術教育，但他用心體會、觀察，把真心自由的想像以畫作呈現出來，下個月將在永和再辦畫展，而5年前1名日籍爺爺送給他上百種花種，花園將於這個月底開幕，歡迎大家參加，「除了畫畫、種花以外的問題，大家就別問了。」

中和畫展策展人黃志彰今天也以120萬元買下一幅蘭花畫作，送給妻子賴淑芳當作母親節禮物，周錫瑋表示將先捐出40萬元給「鼓岩世界教育基金會」，用於照顧流落街頭的街友，其餘80萬元也將捐給其他社會公益團體。

(中時)