勒索軟體肆虐 資安處：無政府機關受到攻擊
有關媒體報導國際網路駭客經由勒索軟體攻擊一事，行政院資通安全處今（13）日下午表示，截至目前為止，國內政府機關或醫療院所並沒有傳出受到攻擊的情形，後續將持續觀察。
資通安全處說，已採取預先防範措施。第一：協調國家通訊傳播委員會請電信業者密切注意網路狀態，遇有異常或發生事件時，立即通報，同時協助彙整攻擊來源。第二：發佈資安訊息警訊給醫療院所，將影響平台、影響等級、建議措施等資訊，以先期預警訊息發佈
資通安全處表示，也已同步協請台灣網路危機處理曁協調中（TWCERT/CC）發佈訊息，提醒民眾注意防範，不要開啟不明的電子郵件或網站連結，也不要從官方網站以外的網站下載軟體更新；除此之外，也請民眾做好個人電腦資安防護，隨時保持作業系統漏洞修補及安全更新，將重要資料定期備份至外部儲存裝置。
資通安全處說，後續將和國家通訊傳播委員會、衛生福利部、及相關單位等共同合作，加強防範並掌握即時資訊。
(中時)
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