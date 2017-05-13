醉漢街頭攔車打人 酒醒才知闖禍

44歲柯姓男子13日凌晨喝醉後搭計程車回鳳山住家，卻酒醉鬧事。(劉宥廷翻攝)

醉漢柯男竟攔下謝男機車瞎扯遭撞，甚至要出手毆打。(劉宥廷翻攝)

44歲柯姓男子13日凌晨喝醉後搭計程車回鳳山住家，於青年路二段141巷口下車後，見21歲謝姓機車騎士經過，竟攔下謝男機車瞎扯遭撞，甚至要出手毆打，嚇得謝男遠離，不料，柯男竟騎謝男的機車，企圖3度衝撞謝，警方獲報趕到，醉漢才知闖禍，雖願與謝和解，訊後仍依強制、毀損罪送辦。

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(中時)