李亞萍悔勸豬哥亮復出：若還跑路說不定健健康康

李亞萍期盼早日去探病豬哥亮。（圖／中時資料照片）

李亞萍當年陪豬哥亮見楊登魁。（圖／中時資料照片）

綜藝天王豬哥亮3年前自曝罹患大腸癌，年初因病況不穩住進台大醫院已2個多月，李亞萍日前透露豬哥亮凌晨來電，和余天多年來因節目接檔問題的心結也畫下休止符，期待雙方破冰相見，昨(12日)李亞萍接受專訪，坦言後悔當初勸豬哥亮復出，難過若豬哥亮仍還在「出國深造」，說不定現在健健康康的，不會延誤到治療時間，仍逍遙的在吃喜歡的黑輪。

據《蘋果日報》報導，談到多年好友豬哥亮，李亞萍仍難掩心疼，她透露2009年豬哥亮正式回到演藝圈前，曾帶著謝順福到余天家聊天，痛哭感謝有余天夫婦力挺，豬哥亮才有信心站回舞台，李亞萍則虧他：「難道要當水溝縫裡的老鼠躲一輩子嗎？」

之後，李亞萍更陪豬哥亮去見楊登魁，義氣地一步步替豬哥亮的復出鋪路，話鋒一轉，李亞萍想到豬哥亮如今病重，自責表示現在不知道當初的決定是否正確，若當初她倆夫妻沒勸豬哥亮，「搞不好（豬）現在還健健康康在跑（路），還是在吃他的黑輪。」

豬哥亮、余天2012年因節目接檔發言引發心結，雙方一度冷戰不相見，11日凌晨病榻上的豬哥亮忽然打給余天，起初豬哥亮不說話，余天便猜：「是豬嗎？」豬哥亮才開口，但說沒兩句電話就被謝順福搶走，快速解釋：「對不起，亂打的」，隨即將電話掛斷，使余天來不及問到探病事宜。

(中時電子報)