中市環保局逐年補足勞退準備金 不影響員工權益

勞退欠繳，台中市環保局規模最大！環保局針對清潔人員勞工退休金補足差額表示，雖然今年度符合退休條件的員工有866人，但並非所有員工皆會立即退休，因此該局專戶準備金足以支應，不影響勞工權益。

勞工局說，已積極協助環保局精算，2016年底環保局已補提差額2億7445萬9364元，勞退準備金專戶餘額已達4億0810萬7663元，對於符合退休但尚未申請退休的員工，環保局會逐年以預算編列及人事餘額提撥繳納，不會影響勞工退休權益。

依照勞動基準法第56條第2項的規定，雇主應於每年年度終了前，估算勞工退休準備金專戶餘額，餘額不足給付次一年度內預估成就退休條件之勞工退休金數額者，雇主應於次年度3月底前補足差額。

勞工局表示，該項條文自104年2月4日公布施行，只要僱用具有舊制勞工退休資格勞工的事業單位，在2015年底前都要估算所需的勞工退休準備金，並且在2016年3月底前補足差額。

但由於台中市環保局於縣市合併之初，承接原台中縣、市各鄉、鎮、市、區為數眾多的清潔隊員，造成舊制勞退員工爆增，目前環保局已致力籌措勞工退休準備金，而這也是全國不分縣市環保局都面臨的問題。

勞工局表示，已積極協助環保局依其舊制員工人數、退休年資、平均工資等資料，詳細精算應準備的退休金，並規劃各種方法，以逐步達到足額提撥，2016年底環保局補提差額2億7445萬9364元，勞退準備金專戶餘額已達4億810萬7663元。

環保局統計，2017年符合退休條件的員工雖有866人，但是並非所有符退員工都會立即申請退休，目前該局每年平均約100人申請退休，環保局專戶準備金已足以支應陸續申退員工的退休金。對於符合退休但尚未申請退休的員工，環保局會逐年以預算編列及人事餘額提撥繳納，不會影響勞工退休權益。

(中時)