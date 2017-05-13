缺錢買毒飛車搶劫 被害阿嬤痛罵：好手好腳不工作
高市一名75歲阿嬤日前到後勁農會領錢途中，遭飛車歹徒搶走灰色錢包，損失900多元，警方接獲報案，調閱監視器畫面分析比對，鎖定左營區一名毒品列管人口涉嫌重大，案發第3天將陳嫌逮捕，陳供稱因缺錢買毒才犯案，阿嬤怒斥：「好手好腳不去工作！」訊後陳被依搶奪等罪嫌送辦。
警方表示，王姓阿嬤9日上午10時許到市場買菜後，要騎車到後勁農會領錢，行經楠梓區後昌路中油北門附近，遭43歲、有毒品前科的陳姓飛車歹徒搶走她外套口袋內1只錢包，內有900多元。
警方說，王姓阿嬤遭搶後騎車曾經過後勁派出所，但因驚魂未定忘了停車報案，抵達後勁農會時才向女員工說錢包被搶走，女員工立即協助阿嬤報案，阿嬤做完筆錄，仍忍不住痛罵嫌犯「好手好腳不去工作！」
楠梓分局後勁派出所調閱100多台相關路口監視器，鎖定住在左營區的陳嫌涉案，11日發現陳嫌到楠梓區久昌街訪友，當場將他逮捕，並到陳嫌住處查扣作案用的失竊機車、被害人皮包等證物與海洛因殘渣袋，偵訊後依搶奪、竊盜、毒品罪嫌將陳嫌移送法辦。
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(中時)
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