雪白美景現芳蹤 鶯歌賞桐捏陶趣

鶯歌區公所今（13）日於宏德宮孫臏廟、孫龍步道舉辦「桐遊鶯歌捏陶趣」，新北市議員蘇有仁邀請民眾帶著媽媽前往遊覽，提前慶祝母親節。（吳堂靖翻攝）

花都開好了！桐花正值盛開期，鶯歌區公所今（13）日於宏德宮孫臏廟、孫龍步道舉辦「桐遊鶯歌捏陶趣」，活動包含擂茶、陶瓷手拉坏、桐花彩繪、客家傳統音樂欣賞等，行程充滿濃濃的客家風味，還能摸彩抽大獎，吸引大批民眾參與。

新北市議員蘇有仁也率先帶領民眾遊覽，並邀請民眾帶著媽媽上山，一同欣賞漫天紛飛的桐花美景，以雪白美景迎接母親節。

(中時)