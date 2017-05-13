或者書店開幕 創竹北藝文空間

或者書店13日於新瓦屋文化保存園區內開張，將營造親子共讀友善空間。（莊旻靜攝）

或者書店在圖書外，亦陳列文具，提供讀者參考。（莊旻靜攝）

或者書店1樓為圖書空間，2樓則以小農提供蔬果為主的輕食餐飲空間。（莊旻靜攝）

或者書店13日於新瓦屋文化保存園區內開張，營造圖書、輕食餐飲、展演等空間。（莊旻靜攝）

或者書店13日於新瓦屋文化保存園區內開張，將營造親子共讀友善空間。（莊旻靜攝）

縣長邱鏡淳（左三）、立委林為洲（右三）、鴻梅文創董事長陳添順 （中）等人均出席書店開幕式。（莊旻靜攝）

或者書店13日在新竹縣新瓦屋客家文化保存園區內開張！或者書店內有超過7千本藏書，期望營造友善共讀、多元文化空間，吸引年輕人走入新瓦屋、坐下看書。

新竹縣長邱鏡淳、秘書長蔡榮光、文化局長張宜真等人皆出席或者書店的開幕式，除了為或者書店揭牌外，也播放籌備紀錄片、導覽或者書店的內部空間，除了1樓放置圖書外，2樓結合在地小農提供蔬果，推動輕食。

這間書店由鴻梅文創所設立，董事長陳添順指出，書店內部約有7千本藏書，致力提供讀者最值得閱讀的書籍，並打造親子共讀環境，也期望書店成為在地人未來對故鄉的記憶等。

在或者書店開幕前，3月起陸續在新瓦屋舉辦「山山來書」小書車的閱讀活動，開幕式也邀請知名音樂客家創作者謝宇威現場演出，吸引不少在地人士參與，下午2點正式對外營業。

或者書店在書籍、閱讀以及輕食空間外，亦有展演空間，期望為民眾提供關於藝文、食農、共生的文化場域，推廣多元閱讀及思考，並拉近親子關係、人與社會和土地的距離，詳情可上或者書店粉絲專頁或是電洽03-5505069。

(中時)