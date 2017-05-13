或者書店開幕 創竹北藝文空間
或者書店13日在新竹縣新瓦屋客家文化保存園區內開張！或者書店內有超過7千本藏書，期望營造友善共讀、多元文化空間，吸引年輕人走入新瓦屋、坐下看書。
新竹縣長邱鏡淳、秘書長蔡榮光、文化局長張宜真等人皆出席或者書店的開幕式，除了為或者書店揭牌外，也播放籌備紀錄片、導覽或者書店的內部空間，除了1樓放置圖書外，2樓結合在地小農提供蔬果，推動輕食。
這間書店由鴻梅文創所設立，董事長陳添順指出，書店內部約有7千本藏書，致力提供讀者最值得閱讀的書籍，並打造親子共讀環境，也期望書店成為在地人未來對故鄉的記憶等。
在或者書店開幕前，3月起陸續在新瓦屋舉辦「山山來書」小書車的閱讀活動，開幕式也邀請知名音樂客家創作者謝宇威現場演出，吸引不少在地人士參與，下午2點正式對外營業。
或者書店在書籍、閱讀以及輕食空間外，亦有展演空間，期望為民眾提供關於藝文、食農、共生的文化場域，推廣多元閱讀及思考，並拉近親子關係、人與社會和土地的距離，詳情可上或者書店粉絲專頁或是電洽03-5505069。
(中時)
關鍵字：或者書店、新瓦屋客家文化保存園區
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