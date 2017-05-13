關淑怡遭控恐嚇及襲擊 發長文護兒「他是無辜的」

關淑怡近日負面新聞頻傳，讓她心情大受影響 。(圖/本報系資料照)

香港歌手關淑怡，今年3月在香港大嶼山愉景灣酒店餐廳，疑似襲擊富務生後嗆聲「信不信我拿刀砍你」，遭警方以恐嚇與襲擊罪嫌逮捕後交保，不過近期媒體再度報導，讓她心情似乎大受影響，在個人社交網頁發長文交代近況，請愛護她的粉絲別擔心。

關淑怡凌晨突然發長文交代近況，先是以英文要求大家切勿擔心，更感激無論發生什麼事情，總有許多人在背後默默支持她，但這些是非不會減退她對音樂的熱情，不過話鋒一轉提及最親的兒子，她表示小孩是無辜的，因此希望眾人能盡量保護兒子，別讓他受到傷害或驚嚇，更盼外界給予彼此多一點空間，最後更祝福天下所有人母親節快樂。

(中時電子報)