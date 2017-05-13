買這飲料要排5小時 夯到黃牛連號碼牌都賣

「喜茶」的排隊人潮超驚人；此非內文提及之上海門市。（圖／翻攝自喜茶微博）

為了喝一杯飲料，你願意等多久？20分鐘夠緊繃了吧？但在大陸有個超夯茶飲品牌被稱為「網紅店」之一，不只有人願意排隊5小時購買，就連「排隊號碼牌」都能賣出50元（人民幣，下同；約220元新台幣）高價。

這個茶飲品牌叫做「喜茶」，把起司加進茶飲是他們的首創，也因此闖出名號，從今年農曆年過後，在上海、深圳的多處店面開始出現長長的排隊人龍，甚至有消費者甘願排5小時之久；《中央社》記者日前前往上海人民廣場附近的喜茶門市，見識其火燙程度。

對大陸不少年輕人來說，喝「喜茶」就跟用蘋果的macbook一樣潮。（圖／翻攝自喜茶微博）

該門市周遭一名40歲的劉姓男子指出，包括他在內的黃牛們，每天就是不斷到喜茶排隊、買飲料屯貨，一杯原價20元（約90元新台幣）的飲料，顧客若懶得排隊直接向他們買，則要價70元（約305元新台幣）；如果顧客想買排隊號碼牌也行，但一個號碼也要50元。

外界懷疑，這些排隊人潮剛開始是由店家花錢請來，等到品牌知名度被帶起後，才出現真正想購買的消費者來排隊：對此，喜茶創辦人聶云宸曾撰文否認，他表示要是只需找人排隊就可以把一個品牌做起來，那未免把這事看得太簡單了，他強調喜茶成功的關鍵，是在於品質優良。

(中時電子報)