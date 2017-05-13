神明保平安！119只住警器新莊地藏庵加持
上月15日凌晨2時新莊區中正路新生巷發生火警，因住戶的「住宅用火災警報器」警鈴大作，火勢得及時撲滅，由於這枚救命警報器是地藏庵所贈，新北市政府消防局13日上午8時30分帶著119只住警器回地藏庵「加持」祈福，並現場發送給符合免費申請條件的民眾。
消防局表示，希望祈福住宅用火災警報器方式，提醒民眾重視住家安全，現場將免費發送加持過之119只住宅用火災警報器發給符合「未申請過且為5樓以下老舊公寓」條件的新北市市民。
消防局表示，根據美國NFPA(National Fire Protection Association) 2015年住警器與住宅火警關係報告指出，裝有住警器比未裝家戶，死亡率降低4成，成效顯著。
消防局呼籲民眾至大賣場、量販店、消防器材店或網路平台購買，以爭取逃命時間及存活機會，消防局也將於粉絲團「新北消防發爾麵」舉辦住警器、新莊地藏庵專屬特色保庇紀念品留言抽獎活動，歡迎民眾踴躍參與。
(中時)
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