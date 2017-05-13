陳建仁：打造台灣成亞太生技醫藥重鎮

副總統陳建仁今天出席「2017前瞻生技健康福祉提升競爭力論壇」，期望將台灣打造成為亞太地區生技醫藥產業的重鎮。（盧金足攝）

台中市長林佳龍表示，將生技科技運用在健康福祉產業上，未來甚至可以擴及紡織業，整合中彰投苗產業資源，形成群聚聚落。（盧金足攝）

「2017前瞻生技健康福祉提升競爭力論壇」今天在台中市府登場，超過700多名專家學者與相關產業展開座談討論。（盧金足攝）

台中市政府與前瞻社今天（13日）合辦「2017前瞻生技健康福祉，提升競爭力」論壇，副總統陳建仁肯定台中精密機械產業發達，有很好的生活環境，適合發展醫材產業；市長林佳龍說，將智慧機械、新農業及生醫產業結合，發揮更大的加乘效應，期盼讓台中成為5+2創新研發政策的成功關鍵。

超過700名產官學研界代表參加辦「2017前瞻生技健康福祉，提升競爭力」論壇，針對「智慧醫療輔具與健康」、「保健醫藥與養生」為主軸展開對談。

「2017前瞻生技健康福祉，提升競爭力」論壇，包括陳建仁副總統、台中市長林佳龍、前瞻社長柯承恩、行政院政務委員吳政忠、行政院科技會報委員兼執行秘書郭耀煌、中研院院長廖俊智、衛生福利部次長蔡森田及產官學研界共約700位專家學者共同參與，場面盛大，希望透過論壇開啟跨領域合作交流的契機。

林佳龍說，台中市擁有大肚山60公里黃金縱谷，產業聚落最完整，有精密機械智慧製造的基礎，未來精密醫材及智慧輔具可以直接研發、生產，再加上新農業的基礎，結合中草藥及醫材發展，將生技科技運用在健康福祉產業上，未來甚至可以擴及紡織業，整合中彰投苗產業資源，形成群聚聚落，這將是鏈結國際、鏈結在地、鏈結未來最好的基地。

市府已規畫兩處與生技醫療相關的創研專區，首先是水湳經貿園區，有30公頃用地，未來將由國際大廠、在地業者及大學單位進駐；另外在豐原的豐富專案，重新定位後，則作為生醫、藥材、食安及農業方面為主的前進基地，透過舉辦2018台中世界花卉博覽會及2020世界蘭花展，讓台中新農業加值，促進產業發展，鼓勵業者一起投資台中，投資台灣。

副總統肯定台中精密機械產業發達，有很好的生活環境，可以成為5+2創新產業的鏈結基地，對於生醫產業的發展，行政院已規畫「生醫產業創新推動方案」，除了在竹北成立執行中心，並在台北打造國家生技研究園區。

他強調，台中擁有精密機械產業聚落，許多精密醫材都有賴精密機械的配合，加上良好的生活機能，相當適合發展醫材產業，期望將台灣打造成為亞太地區生技醫藥產業的重鎮，目前台灣生醫的產值與市值不斷增加，相信只要大家全心全意攜手努力，將可以提升台灣研發能力，造福全人類健康福祉。

(中時)