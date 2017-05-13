海軍新戰力 銘傳、逢甲兩軍艦抵左營軍港

我國向美國採購的兩艘派里級巡防艦─銘傳軍艦（PFG-1112）（前）與逢甲軍艦（PFG-1115）（後） ，13日上午9點30分駛進高雄左營軍港，順利返抵國門。（呂素麗攝）

我國向美國採購的銘傳軍艦與逢甲軍艦13日駛進高雄左營軍港，返抵國門，官兵緊抱好久不見的兒女。（海軍司令部提供）

我國向美國採購的銘傳軍艦與逢甲軍艦13日駛進高雄左營軍港，眷屬在碼頭迎接逢甲艦。（海軍司令部提供）

逢甲軍艦慢慢駛進高雄左營軍港。（海軍司令部提供）

銘傳軍艦慢慢駛進左營軍港，國旗飛揚。（海軍司令部提供）

我國海軍又增添新戰力！我國向美國採購的兩艘派里級巡防艦─銘傳軍艦（PFG-1112）與逢甲軍艦（PFG-1115），今年3月自美國啟航後，歷經兩個多月航程，13日上午9點30分駛進高雄左營軍港，順利返抵國門；不少官兵的父母或妻兒聚集軍港，殷殷期盼，迎接隨軍艦返台的官兵們，熱情擁抱，在母親節前夕，這是送給媽媽最好的禮物，場面溫馨。

海軍司令部指出，銘傳與逢甲軍艦，原為美國派里級艦泰勒號（USS Taylor FFG-50）與蓋瑞號（USS Gary FFG-51），為美國海軍經過演訓驗證的性能優越軍艦，與國內現役成功級軍艦許多系統及武器配備可通用；同時也包含原隨艦安裝的2套SQR-19拖曳式聲納，對我國整體反潛作戰戰力將有重大助益。

今年3月9日，我國海軍司令黃曙光與駐美代表高碩泰赴美國南卡羅來納州查爾斯頓，與美方高層共同舉行移艦儀式，並由黃曙光將二艘軍艦命名為「銘傳」和「逢甲」，以紀念劉銘傳和丘逢甲對台灣的貢獻。

今天上午首先進港的銘傳軍艦，艦上掛起一面超大國旗，隨後是逢甲軍艦，軍方還安排兩艘拖船噴水迎接；另特別安排接艦官兵家屬到場，艦上官兵見到親人，格外興奮，不少士兵與媽媽在碼頭溫暖擁抱，不忘祝媽媽母親節快樂。

海軍司令部表示，去年5月接艦官兵陸續赴美，克服各種困難，歷經10個月努力，均依計畫順利完成各階段的工程及測試，且接艦官兵均順利通過美方嚴格的訓練與驗收，也獲得美方人員高度讚許；兩艦將在完成相關裝備整合測試及人員訓練後，辦理成軍典禮，正式加入海軍戰鬥序列。

兩艦將納入海軍艦隊指揮部所屬位於澎湖的146艦隊，負責台灣海峽的偵巡任務。

海軍司令部強調，維護臺海安全及維持海上交通線的暢通，是全體海軍官兵的責任與光榮使命，希望全民共同支持國防政策與軍備採購，以強化自我防衛力量，確保我海上交通線安全。

(中時)