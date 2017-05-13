斗六公所表揚模範母親與孝行楷模 倡導大愛從家庭做起

模範母親陳寶鳳（斗六公所提供）

孝行楷模陳秀昭（斗六公所提供）

斗六市公所今天上午頒獎表揚模範母親與孝行楷模，保庄里的陳寶鳳升格當阿嬤，仍在國小擔任導護媽媽；榴中里的孝行楷模陳秀昭，用心照顧公婆，也到社區關懷老人家。

兒女成家後不少資深媽媽最大的期盼是含飴弄孫，陳寶鳳不只帶孫子，還到公誠國小擔任導護媽媽，在斗六市立圖書館擔任志工，她說看到小朋友的笑容，就像看到自己的孫子、兒子一樣。

樂觀開朗的陳秀昭很了解婆婆的個性，常陪婆婆到住家附近的振王宮和鄰居聊天，連婆婆都說媳婦和她就像親姐妹一樣。

陳秀昭說，要教孩子們孝順的道理，行有餘力推及到外面的長輩，社會能因為我們點滴的小付出，而有更多的溫暖。

市長謝淑亞在大會中，感謝所有辛苦的媽媽為家庭付出，成就了斗六的幸福美滿，孝行楷模的推己及人，更溫暖了斗六的許多角落。

(中時)