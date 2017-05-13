中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

佔地1.1公頃 陸故宮鼓浪嶼文物分館今開幕

中時電子報
大陸故宮
大陸故宮於廈門鼓浪嶼新設文物分館，工作人員正在做最後準備。（圖/新華社）

據大陸澎湃新聞網報導，大陸故宮和廈門市政府合作，在鼓浪嶼興建的外國文物分館於今日正式對外開放。這棟前身為救世醫院及護士學校舊址的分館，佔地面積為1.1公頃，未來將展出北京故宮眾多從未曝光的珍藏海外文物，種類包含琺瑯器、鐘錶、科技儀器、織品、繪畫等，分別來自英、法、德、義、日、美、韓等國家，在明清時期由各國代表團、商人和工匠傳入，成為紫禁城中獨特的異國風景。首次展出將有290件文物，幾乎都是首次向世人公開亮相。

單霽翔：故宮周邊古建築應申遺

近年來積極轉型和擴大業務的北京故宮，除了和台北一樣，致力發展眾多衍生性文創商品，擴大年齡層的接受度外，也逐步尋找新展館地點。現任院長單霽翔表示，過往擴大展覽往往必須帶著文物到處跑，長途跋涉經常會造成損傷，故宮希望擴大和新設固定的分館。據陸媒報導，目前除了新開幕的鼓浪嶼分館外，北京故宮已和香港西九文化區管理局簽訂合作備忘錄，計畫在香港開設分館，預計佔地面積將到達3公頃。

鼓浪嶼
故宮鼓浪嶼文物館空拍畫面。（圖/新華社）
鼓浪嶼
故宮鼓浪嶼文物館內部裝潢。（圖/新華社）

鼓浪嶼
首批在廈門鼓浪嶼文物館展出的十八世紀英國製造的銅鍍金象馱轉花鍾。（圖/中新社）

故宮展覽負責人表示，之所以選擇廈門鼓浪嶼，是因為此地在清末民初時期，是中國東南沿海獨具特色的對外交流窗口。北京故宮希望，在享有萬國建築博覽會之稱的鼓浪嶼上，展示宮藏外國文物珍品，讓帶有異域風格的建築遺跡與皇家珍藏的異域物品相互輝映。目前文物館每日參觀人數上限為2,800人，每張門票收費50人民幣（約200台幣）。

(中時電子報)

北京故宮攜手陸校 培養故宮匠人

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
關鍵字：大陸故宮鼓浪嶼分館外國文物
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。