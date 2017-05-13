佔地1.1公頃 陸故宮鼓浪嶼文物分館今開幕
據大陸澎湃新聞網報導，大陸故宮和廈門市政府合作，在鼓浪嶼興建的外國文物分館於今日正式對外開放。這棟前身為救世醫院及護士學校舊址的分館，佔地面積為1.1公頃，未來將展出北京故宮眾多從未曝光的珍藏海外文物，種類包含琺瑯器、鐘錶、科技儀器、織品、繪畫等，分別來自英、法、德、義、日、美、韓等國家，在明清時期由各國代表團、商人和工匠傳入，成為紫禁城中獨特的異國風景。首次展出將有290件文物，幾乎都是首次向世人公開亮相。
近年來積極轉型和擴大業務的北京故宮，除了和台北一樣，致力發展眾多衍生性文創商品，擴大年齡層的接受度外，也逐步尋找新展館地點。現任院長單霽翔表示，過往擴大展覽往往必須帶著文物到處跑，長途跋涉經常會造成損傷，故宮希望擴大和新設固定的分館。據陸媒報導，目前除了新開幕的鼓浪嶼分館外，北京故宮已和香港西九文化區管理局簽訂合作備忘錄，計畫在香港開設分館，預計佔地面積將到達3公頃。
故宮展覽負責人表示，之所以選擇廈門鼓浪嶼，是因為此地在清末民初時期，是中國東南沿海獨具特色的對外交流窗口。北京故宮希望，在享有萬國建築博覽會之稱的鼓浪嶼上，展示宮藏外國文物珍品，讓帶有異域風格的建築遺跡與皇家珍藏的異域物品相互輝映。目前文物館每日參觀人數上限為2,800人，每張門票收費50人民幣（約200台幣）。
(中時電子報)
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