佔地1.1公頃 陸故宮鼓浪嶼文物分館今開幕

大陸故宮於廈門鼓浪嶼新設文物分館，工作人員正在做最後準備。（圖/新華社）

據大陸澎湃新聞網報導，大陸故宮和廈門市政府合作，在鼓浪嶼興建的外國文物分館於今日正式對外開放。這棟前身為救世醫院及護士學校舊址的分館，佔地面積為1.1公頃，未來將展出北京故宮眾多從未曝光的珍藏海外文物，種類包含琺瑯器、鐘錶、科技儀器、織品、繪畫等，分別來自英、法、德、義、日、美、韓等國家，在明清時期由各國代表團、商人和工匠傳入，成為紫禁城中獨特的異國風景。首次展出將有290件文物，幾乎都是首次向世人公開亮相。

近年來積極轉型和擴大業務的北京故宮，除了和台北一樣，致力發展眾多衍生性文創商品，擴大年齡層的接受度外，也逐步尋找新展館地點。現任院長單霽翔表示，過往擴大展覽往往必須帶著文物到處跑，長途跋涉經常會造成損傷，故宮希望擴大和新設固定的分館。據陸媒報導，目前除了新開幕的鼓浪嶼分館外，北京故宮已和香港西九文化區管理局簽訂合作備忘錄，計畫在香港開設分館，預計佔地面積將到達3公頃。

故宮鼓浪嶼文物館空拍畫面。（圖/新華社）

故宮鼓浪嶼文物館內部裝潢。（圖/新華社）

首批在廈門鼓浪嶼文物館展出的十八世紀英國製造的銅鍍金象馱轉花鍾。（圖/中新社）

故宮展覽負責人表示，之所以選擇廈門鼓浪嶼，是因為此地在清末民初時期，是中國東南沿海獨具特色的對外交流窗口。北京故宮希望，在享有萬國建築博覽會之稱的鼓浪嶼上，展示宮藏外國文物珍品，讓帶有異域風格的建築遺跡與皇家珍藏的異域物品相互輝映。目前文物館每日參觀人數上限為2,800人，每張門票收費50人民幣（約200台幣）。

(中時電子報)