路上兜售黃金不要買 男賣假金騙婦36萬遭警逮

陳男以假黃金在竹北行騙，日前遭警方逮捕。（莊旻靜翻攝）

陳男以假龍銀等偽造有價值金銀財寶，在竹北行騙，日前遭警方逮捕。（莊旻靜攝）

為了以假亂真，陳男以泥土包裹電鍍黃金，假造從土中挖出的模樣，並向人行騙，日前遭警方逮捕。（莊旻靜攝）

陳姓男子以電鍍黃金外裹泥土、假龍銀等物品，5日向竹北市1名8旬婦人行詐，得手36萬後即離開，婦人隔幾天發現有詭而報案，警方循監視器追查，發現陳男自台中搭車北上新竹犯案，12日循線逮捕歸案，將依詐欺罪嫌法辦。

59歲的陳姓男子與另名同夥以假黃金、假玉、假龍銀等看似珍奇物品，向獨自外出的年長者行騙，5日上午11點許，1名獨自騎車外出的8旬婦人，即被陳男問路攔下，慫恿她以低價買下黃金等物，婦人一時不察，果真提領36萬現金交付。

不過婦人察覺不對，隔數日後向警方報案，由竹北派出所受理，警方調閱沿線監視器，發現陳姓男子與同夥騎乘機車，停放在新竹火車站外，又搭車回到台中，警方12日在機車旁埋伏，一舉逮捕陳男，並在機車內置空間發現大批假黃金、假玉、假龍銀等物。

陳男向警方坦承行詐，但僅有該名婦人受騙，陳男得手12萬，另同夥分得24萬，但陳男說，已經詐得現金拿去還債，警方將全案依詐欺罪嫌法辦。

(中時)