照護母親經驗 幫孝女找到好工作

阿梅（右）為照護母親，工作不穩定，但孝心為她找到好工作，中彰投分署台中就業中心牽線下，獲得台中市厝邊關懷協會「關懷訪視員」職缺。（盧金足翻攝）

住在台中市的阿梅，因為要照顧脊椎開刀的母親，工作時間往往無法和公司配合，陸續換了好幾份工作，工作雖不穩定，但在她細心照顧下母親逐漸康復，但當想再重回職場時，發現自己已是中高齡並缺乏一技之長，求職過程處處碰壁。

經由中彰投分署台中就業中心就業服務員瞭解阿梅的狀況後，介紹阿梅應徵「關懷訪視員」的職位，經就服員的協助以及阿梅本身具備照護母親的經驗，運用該分署與台中市厝邊關懷協會合作的「多元就業開發方案計畫」，介紹阿梅應徵該協會「關懷訪視員」的職位，順利錄取該職缺。

現代有許多婦女因需照顧家庭的因素，中途退離職場，或時間受限而求職不易，因此勞動力發展署中彰投分署為媽媽們送上「多元就業開發方案」大禮，助二度就業婦女們兼顧工作與家庭，找到職涯新方向。

阿梅在擔任「關懷訪視員」期間，在協會專業人員的帶領下到社區關懷弱勢長者，訪視時她用心傾聽，發現許多長者因年邁生病或親友往生的打擊而心情沮喪，因有照顧臥病母親的經驗，讓阿梅更能同理長者寂寞的心情與內心的憂愁。

她並將長者視為自己的母親般對待，溫暖關懷讓長者逐漸放開胸懷，時常向她分享自己的人生經歷，協會藉此將長者們的人生故事製成「生命繪本」，社區長者在分享自己的人生歷程的同時能舒緩身心，更樂觀面對晚年。

阿梅也藉由這份工作，啟發她對照顧長者的熱忱，彩繪出自己職涯嶄新的一頁。

台中就業中心主任黃瓊瑤表示，在高齡社會即將到來的時代，社區照顧成為必然的趨勢，該協會透過「多元就業開發方案」，整合各項資源創造就業機會，亦協助中高齡者或二度就業婦女培養再就業能力，為社區、長者、中高齡婦女創造三贏的局面，實踐「多元就業開發方案」的發展性、地方性、創意性，扶植非營利組織，增進社會公共利益的精神。

(中時)