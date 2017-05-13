慶祝母親節　李進勇：勇敢說愛、大聲說愛

縣長李進勇致贈金色康乃馨給28名模範母親。（周麗蘭攝）

雲林縣慶祝106年度母親節暨模範母親表揚活動今上午在鎮南國小學生活動中心舉行，縣長李進勇頒獎表揚朱林富等28位模範母親，一一送上精美的金色康乃馨。

李進勇表示，希望民眾不要因為害羞內向而不敢傳達對媽媽的感謝，要「時時說愛、勇敢說愛、大聲說愛」，讓媽媽們都能時時感受到滿滿的愛，這是給予媽媽們最大的安慰與最樸實的幸福。

今年共有28位媽媽獲選縣級模範母親，平均年齡約70歲，最年長的是由崙背鄉公所推薦97歲的朱林富媽媽，也將接受臺灣省政府慈暉媽媽表揚，而最年輕的是由財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所推薦32歲的陳姵臻媽媽。

陳姵臻辛苦扶養4名發展遲緩孩子，她當做最甜蜜的負擔，堅信只要勇敢面對、持續努力，一定可以突破重圍。

(中時)