救救肝苦人 澎湖免費肝炎及肝癌大檢驗

肝病防治學術基金會13日率領專業醫療團隊跨海澎湖舉辦「救救肝苦人」免費肝炎及肝癌大檢驗，實地下鄉走訪各偏鄉為健康把關，上百鄉親受惠，大夥鼓掌叫好很感激。

衛福部調查統計，離島澎湖縣103年、104年肝癌死亡率高居全縣之冠，慢性Ｂ型及Ｃ型肝炎人數更是高居不下，尤其白沙鄉罹患Ｃ肝人口最嚴重，30歲至64歲的民眾居然高達20%。

肝病防治學術基金會與統一超商合作10多年，走遍全台灣各縣市致力於肝病防治宣導，特別重視離島澎湖縣，分別於89年、95年、98年、103年4度下鄉澎湖服務。

12日及13日第5度跨海澎湖，基金會董事長許金川、執行長楊培銘、執行長李懋華、前健保署長黃三桂等親率台灣肝膽腸胃專科志工醫療團隊等48人情義相挺。

先遣前鋒隊已於3月間先抵澎進行第一階段肝病抽血及病毒量篩檢作業，昨日再攜帶超音波儀器遠赴白沙鄉、望安鄉、七美鄉、花嶼，為所有帶原者追蹤及腹部超音波檢查。

執行長楊培銘指出，多年來澎湖地區共篩檢約4111人，發現Ｂ肝帶原者510人、Ｃ肝161人；顯示偏遠離島是台灣肝病防治的死角，希望透過免費檢查活動，傳遞正確知識，健全早期發現、早期治療。

昨日活動特地邀請知名主播陳斐娟及藝人陳淑麗擔任代言人，宣傳以實際行動為民眾顧健康，持續守護台灣肝苦人；澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、衛生局長陳淑娟、白沙鄉長莊美李等親臨現場加油打氣。

(中時)