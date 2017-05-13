如何教孩子面對性侵事件？林依晨智慧回應
零負評女神林依晨2014年與林于超結婚以來頻被問何時生子，最近她玩直播大方透露預計明年當媽，然看到近來性侵等社會案件頻傳，是否讓她害怕生小孩？林依晨最近受訪表示，世上本來就存在善與惡，她不會因此拒絕讓小孩來世上體驗人生，也強調最重要的是教育，不能期望只發生好事，更重要的是從壞事中站起來，一席話充滿智慧。
林依晨在新片《神秘家族》中飾演被性侵的女子，片中除了加害者可惡外，周遭息事寧人的態度讓受害者感受更加痛苦，加上近來女作家自縊事件，使性侵案件受到許多關注，據《自由時報》報導，從社會案件中，林依晨覺得更該改善的是教育，才能根治問題。
未來若成為母親，林依晨不會期望小孩永不遇到壞事，但會從小教他們如何從這些經歷中強壯起來，甚至有能力保護、幫助別人，她不因此抗拒孕育新生命，更誠懇分享：「這世界本來就存在極善和極惡，我想我還是不會放棄讓他（她）們，來這世上體會很多美好事物的機會！」
林依晨近年來出席活動總被逼問何時當媽，她和老公分隔兩地，不急實現生子計畫，但也預告「就是這一、兩年」，問公婆方面是否著急？林依晨說，她一直以來都會將工作上的事跟家人徹底分享，公婆了解她想再交出好作品的心情，對這方面十分能體諒。
(中時電子報)
關鍵字：林依晨
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