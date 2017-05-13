日本松本市訪問團來高雄交流觀摩
日本長野縣松本市長菅谷昭率訪問團抵台，昨天與高雄市社會局就老人健康促進推動方案、長青日間照顧中心等業務進行分享與交流。
菅谷昭等人也分享松本市推廣改善飲食生活的措施，當場以隨團空運來台的凍豆腐等食材，示範該市推廣的減鹽、少鹽烹煮法，呈現日本著名家常湯品味噌湯，供現場與會來賓品嚐。
2012年長野縣與高雄市簽署「觀光暨教育交流合作備忘錄」，2014年菅谷昭首次率團參訪高雄，2015年前高雄市副市長吳宏謀也率衛生局、社會局與教育局代表訪問松本市，更與松本市簽署「健康、福祉、教育領域交流備忘錄」，從此雙方交流頻繁。
市長陳菊去年率領市府教育及衛生團隊，前往拜會松本市，觀摩日本最先進的醫療科技，稱讚松本市為健康與長壽的城市，兩市互動交流頻繁。
菅谷昭與高市交流密切，這次訪問團以包機方式，由菅谷昭親率87人訪問團直抵高雄市，成員包括各單位代表及一般市民，期望藉此深化兩市健康福祉、教育及觀光等層面的交流互動，建立友好姐妹市情誼。
(中時)
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