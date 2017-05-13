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林奕含父母打破沉默 「一定全力配合檢調」

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林奕含父母打破沉默，發聲明表示會全力配合檢調。（本報資料照片／季志翔攝）
林奕含父母打破沉默，發聲明表示會全力配合檢調。（本報資料照片／季志翔攝）

（14：43更新）女作家林奕含昨天舉行告別式，林奕含父母今日於扶輪社LINE群組發表聲明，不再沉默，首度回應台南地檢署的傳喚，表示「一定會全力配合檢調」。林父與林母也再次強調，會成立一個紀念奕含和思琪的基金會，並請好友將心聲廣傳網路和媒體。

這封聲明頗有反擊陳星日前的聲明，雙親道出這幾天的心酸之外，也直指目前還有人裝聾作啞，另外，也以一段英文歌詞述說心情，意指「沒有親身經歷，沒有人能體會真實的感受。」

《Till It Happens to You》是女神卡卡的作品，這首歌講的正是校園性侵害案。林炳煌聲明中也說，他們一定會全力配合檢方調查，也期待蒼天有眼，希望別再有下一個房思琪。

林奕含父母聲明全文：

4月27日，一個默默無聞的小女孩離開了

她寫了好多、好長的網誌（＝日/週/月記）

她努力去找跟她相同遭遇的女孩

她多想物理性的去傷害那個老師

她拼命去網路、去相關婦女基金會、去找律師想提告

她又寫了近10萬個字，改編自真人真事的小說

終於

許多人看到了，跟她同情共感

但還是有一些人繼續裝聾作啞

說沒有一個老師，長年用他老師的職權，在誘姦、強暴、性虐待女學生

到底什麼是真相？

是奕含親手、親筆寫的網誌、書本

奕含親口說的訪談

還是其他人的主觀認知

由親而疏….由近而遠….

相處26年的父母、哥哥….共同生活3-4年的先生….閨密同學好朋友….網友名嘴….

奕含比誰都還要清楚

這一切都是徒勞

Till it happens to you

Till you are standing in my shoes

You do not know how it feels

現在奕含已經回到她最愛的台南

我們一定會全力配合檢調

但懇請所有心疼不捨奕含的善良好友，莫忘奕含的遺願：

預防勝於治療！不要再有下一個房思琪！

期待….台灣有愛….蒼天有眼….

賴嘉芳、林炳煌 2017-05-13 母親節前夕

各位好友：

嘉芳希望天下有女兒的母親，都永遠不要受到這種苦....

有寶貝女兒的母親，請站出來跟我們一起奮鬥！

嘉芳和我也會在最近的將來，成立一個紀念奕含和思琪的基金會。

請幫她把以上我們的心聲廣傳網路和媒體。無限感激！

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

關鍵字：林奕含告別式林炳煌基金會
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