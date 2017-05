林奕含父母打破沉默 「一定全力配合檢調」

林奕含父母打破沉默,發聲明表示會全力配合檢調。(本報資料照片/季志翔攝)

(14:43更新)女作家林奕含昨天舉行告別式,林奕含父母今日於扶輪社LINE群組發表聲明,不再沉默,首度回應台南地檢署的傳喚,表示「一定會全力配合檢調」。林父與林母也再次強調,會成立一個紀念奕含和思琪的基金會,並請好友將心聲廣傳網路和媒體。

這封聲明頗有反擊陳星日前的聲明,雙親道出這幾天的心酸之外,也直指目前還有人裝聾作啞,另外,也以一段英文歌詞述說心情,意指「沒有親身經歷,沒有人能體會真實的感受。」

《Till It Happens to You》是女神卡卡的作品,這首歌講的正是校園性侵害案。林炳煌聲明中也說,他們一定會全力配合檢方調查,也期待蒼天有眼,希望別再有下一個房思琪。

林奕含父母聲明全文:

4月27日,一個默默無聞的小女孩離開了

她寫了好多、好長的網誌(=日/週/月記)

她努力去找跟她相同遭遇的女孩

她多想物理性的去傷害那個老師

她拼命去網路、去相關婦女基金會、去找律師想提告

她又寫了近10萬個字,改編自真人真事的小說

終於

許多人看到了,跟她同情共感

但還是有一些人繼續裝聾作啞

說沒有一個老師,長年用他老師的職權,在誘姦、強暴、性虐待女學生

到底什麼是真相?

是奕含親手、親筆寫的網誌、書本

奕含親口說的訪談

還是其他人的主觀認知

由親而疏….由近而遠….

相處26年的父母、哥哥….共同生活3-4年的先生….閨密同學好朋友….網友名嘴….

奕含比誰都還要清楚

這一切都是徒勞

Till it happens to you

Till you are standing in my shoes

You do not know how it feels

現在奕含已經回到她最愛的台南

我們一定會全力配合檢調

但懇請所有心疼不捨奕含的善良好友,莫忘奕含的遺願:

預防勝於治療!不要再有下一個房思琪!

期待….台灣有愛….蒼天有眼….

賴嘉芳、林炳煌 2017-05-13 母親節前夕

各位好友:

嘉芳希望天下有女兒的母親,都永遠不要受到這種苦....

有寶貝女兒的母親,請站出來跟我們一起奮鬥!

嘉芳和我也會在最近的將來,成立一個紀念奕含和思琪的基金會。

請幫她把以上我們的心聲廣傳網路和媒體。無限感激!

