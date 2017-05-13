林奕含父母打破沉默 「一定全力配合檢調」
（14：43更新）女作家林奕含昨天舉行告別式，林奕含父母今日於扶輪社LINE群組發表聲明，不再沉默，首度回應台南地檢署的傳喚，表示「一定會全力配合檢調」。林父與林母也再次強調，會成立一個紀念奕含和思琪的基金會，並請好友將心聲廣傳網路和媒體。
這封聲明頗有反擊陳星日前的聲明，雙親道出這幾天的心酸之外，也直指目前還有人裝聾作啞，另外，也以一段英文歌詞述說心情，意指「沒有親身經歷，沒有人能體會真實的感受。」
《Till It Happens to You》是女神卡卡的作品，這首歌講的正是校園性侵害案。林炳煌聲明中也說，他們一定會全力配合檢方調查，也期待蒼天有眼，希望別再有下一個房思琪。
林奕含父母聲明全文：
4月27日，一個默默無聞的小女孩離開了
她寫了好多、好長的網誌（＝日/週/月記）
她努力去找跟她相同遭遇的女孩
她多想物理性的去傷害那個老師
她拼命去網路、去相關婦女基金會、去找律師想提告
她又寫了近10萬個字，改編自真人真事的小說
終於
許多人看到了，跟她同情共感
但還是有一些人繼續裝聾作啞
說沒有一個老師，長年用他老師的職權，在誘姦、強暴、性虐待女學生
到底什麼是真相？
是奕含親手、親筆寫的網誌、書本
奕含親口說的訪談
還是其他人的主觀認知
由親而疏….由近而遠….
相處26年的父母、哥哥….共同生活3-4年的先生….閨密同學好朋友….網友名嘴….
奕含比誰都還要清楚
這一切都是徒勞
Till it happens to you
Till you are standing in my shoes
You do not know how it feels
現在奕含已經回到她最愛的台南
我們一定會全力配合檢調
但懇請所有心疼不捨奕含的善良好友，莫忘奕含的遺願：
預防勝於治療！不要再有下一個房思琪！
期待….台灣有愛….蒼天有眼….
賴嘉芳、林炳煌 2017-05-13 母親節前夕
各位好友：
嘉芳希望天下有女兒的母親，都永遠不要受到這種苦....
有寶貝女兒的母親，請站出來跟我們一起奮鬥！
嘉芳和我也會在最近的將來，成立一個紀念奕含和思琪的基金會。
請幫她把以上我們的心聲廣傳網路和媒體。無限感激！
★再給自己一次機會
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(中時電子報)
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