母親節前夕 最美士官長劉香慈自爆生子了！
33歲「最美士官長」劉香慈去年底甜嫁永信藥品第三代小開Vick，今(13日)母親節前夕，劉香慈稍早不免俗的在臉書祝大家母親節快樂，更勁爆的是她貼出大手握著小寶寶手的照片，並以「mum+dad=me」的T恤自曝低調當媽了，說：「祝所有媽媽（跟自己）母親節快樂。」
劉香慈2016年初與Vick登記結婚，並在同年11月舉行婚宴，當時劉香慈以一襲典雅、性感低胸禮服現身，讓Vick甜誇老婆是女神，婚禮上劉香慈被問到是否有孕，當時她強調沒有，並表示婚後會以家庭為重，對孕事順其自然，期待上天給夫妻倆孩子，不過依照時間推算，劉香慈當時應已有身孕。
劉香慈婚宴後鮮少公開露臉，最近一次現身是10天前為勵馨基金會公益活動站台，被問到有無生子計畫，她開心回應：「隨時都可以」，沒想到今在母親節前夕閃電宣布升格當人母的喜訊，幸福寫下：「祝所有媽媽（跟自己）母親節快樂」，字裡行間滿是新手媽咪的喜悅，粉絲也訝異說：「真的超驚喜的！恭喜我的女神」、「恭喜香慈當媽咪，真替妳開心」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。