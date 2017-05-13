母親節前夕 最美士官長劉香慈自爆生子了！

劉香慈宣布當媽。（圖／取自劉香慈 Chantel Liu 臉書）

劉香慈祝自己與天下媽媽母親節快樂。（圖／取自劉香慈 Chantel Liu 臉書）

劉香慈去年11月結婚宴客。（圖／中時資料照片）

劉香慈本月3日出席活動時看不出剛生產完。（圖／中時資料照片，實習記者蔣淮薇攝）

33歲「最美士官長」劉香慈去年底甜嫁永信藥品第三代小開Vick，今(13日)母親節前夕，劉香慈稍早不免俗的在臉書祝大家母親節快樂，更勁爆的是她貼出大手握著小寶寶手的照片，並以「mum+dad=me」的T恤自曝低調當媽了，說：「祝所有媽媽（跟自己）母親節快樂。」

劉香慈2016年初與Vick登記結婚，並在同年11月舉行婚宴，當時劉香慈以一襲典雅、性感低胸禮服現身，讓Vick甜誇老婆是女神，婚禮上劉香慈被問到是否有孕，當時她強調沒有，並表示婚後會以家庭為重，對孕事順其自然，期待上天給夫妻倆孩子，不過依照時間推算，劉香慈當時應已有身孕。

劉香慈婚宴後鮮少公開露臉，最近一次現身是10天前為勵馨基金會公益活動站台，被問到有無生子計畫，她開心回應：「隨時都可以」，沒想到今在母親節前夕閃電宣布升格當人母的喜訊，幸福寫下：「祝所有媽媽（跟自己）母親節快樂」，字裡行間滿是新手媽咪的喜悅，粉絲也訝異說：「真的超驚喜的！恭喜我的女神」、「恭喜香慈當媽咪，真替妳開心」。

(中時電子報)