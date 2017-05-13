布袋傳火燒車 男子全身二度燒燙傷

警方和消防人員上午勘查火燒車現場（余信賢翻攝）

警方和消防人員上午勘查火燒車現場（余信賢翻攝）

警方和消防人員上午勘查火燒車現場（余信賢翻攝）

警方和消防人員上午勘查火燒車現場（余信賢翻攝）

嘉義縣布袋鎮東安里的一處空地，在13日半夜12點6分傳出火燒車事件，警消據報趕到現場，發現1男子已從火燒車脫逃出來，救護人員發現男子躺在地上全身而衣服燒光光，初步檢視全身的燒燙傷程度為百分百二度燒燙傷，緊急包紮後送往嘉義長庚醫院急救，送醫途中男子不願說明意外發生過程。

警方初步調查，這名受傷年約40歲的陳姓男子單身，長期以來與父親相處不睦，疑似向父母親要錢花用不成，憤而在自己母親的汽車內點燃汽油自焚，結果車內溫度太高，自己受不了高溫燒灼痛逃出車外，結果轎車燒燬、父親的機車也遭波及，甚至一旁的雞舍裡也有5隻雞慘遭烤焦。

陳男在半夜1點30分左右送到嘉義長庚醫院急救，在送醫途中，救護人員一直詢問意外發生原因，但男子始終不回應。院方表示，傷者意識昏迷，插管治療，全身百分之百二度灼傷，加護病房救治中，有生命危險。

由於目擊民眾指該男子是從火燒車裡逃出來，到底是車輛故障引發火燒車，還是在車上自焚，警方正進行採證釐清中。

(中時)