3年前禁藥訴訟未了 維傑辛如奪冠就尷尬了！
美巡「第5大賽」球員錦標賽13日結束第2輪，最令人驚奇的是，領先榜上出現1隻「老黑馬」54歲斐濟辛，他以落後3桿的總桿138桿(-6)位居第4，有可能成為賽史最老冠軍。
維傑辛1993年至2008年累計贏得34座美巡冠軍，一度在位32周「球王」， 90年代曾與前球王伍茲、南非名將艾爾斯、美國左撇高手米克森等人，公認是全球一等一的頂尖高手，後來隨著年漸長與新生代高手竄出，漸失昔日鋒芒，結果本屆球員錦標賽前兩輪表現，再度憶起這位印度裔的高球巨星。
除了年輕時在美巡戰績彪炳，老球迷對維傑辛始終留下2個深刻印象：「勤練」、「爭議」。
比賽之外，他每天至少練1千顆球，比賽中，每輪打完他仍留在球場內苦練，生涯能夠擁有美巡34四勝，都是他自己勤練得來。
不過，他出現不少「誠實」有問題爭議，進軍美巡之前在1985年1場亞巡賽記分卡上作弊遭禁賽，在球迷至今還沒忘記這件醜事之際，又發生使用禁藥爭議遭禁賽。
維傑辛2013年美國媒體承認使用一種鹿茸噴濟，因成分中含有被美巡列為禁藥的胰島素生長因子，因而被判處禁賽90天，可是他每都通過藥檢，沒有呈現陽性反應，讓他對美巡的不當藥檢政策向紐約最高法院提起訴訟，至今究竟有無使用禁藥仍是未知數。
此案目前仍訴訟中，結果維傑辛卻在球員錦標賽攻上排名第4，有機會贏得久違9年的第35座美巡冠軍與首座「第5大賽」金盃，可望寫下美巡寶刀未老傳奇，可是，美巡卻不樂見最後結果是如此。
54歲還打的比年輕小伙子好，當美國媒體問他是否還那麼勤練？維傑辛笑說：「年紀大了，不像以前練那麼多。」他最後兩輪只管全力爭冠，不管是禁藥訴訟有沒有還他清白。
(中時電子報)
關鍵字：維傑辛
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