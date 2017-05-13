帶媽媽出遊？避免3種最常見爭執情況

與媽媽同行旅遊，如何安排行程、交通路線、三餐選擇也是一大學問。(圖/shutterstock提供)

溫馨5月，母親節將屆，帶媽媽出遊、度個假，感謝她多個日子來的辛勞，盡享天倫之樂；但與媽媽同行旅遊，如何安排行程、交通路線、三餐選擇也是一大學問。以下就來看看旅遊網站的調查，提供大家在出發前做好心理準備，認識親子孝親旅行有哪些最常發生的磨擦情況，避免旅途中把爭執放大，順利開心度假。

送媽媽一趟孝親之旅，可別因為小事而鬧翻。根據旅遊網站香港Expedia智遊網調查，有7成5受訪者有與媽媽共同出遊經驗，但其中17%的人會每天和媽媽發生不愉快爭執，甚至有人一天內就與媽媽發生10次以上爭吵。而最常見爭執起因有「媽媽過於緊張、嘮叨不停」(23%)、「嫌東嫌西」(18%)、「講話太大聲」(14%)等。

儘管親子出遊難免爭執，但子女多半會為了「孝親」選擇忍讓媽媽，並有逾8成受訪者表示願意與媽媽再次同遊，有3成表示自己在出遊後更認識媽媽。而如何避免親子孝親之旅爭執發生？子女最常見的旅行反省問題亦有「行程安排太密集」、「溝通不佳」、「自己太自我中心以致忽略媽媽」等。

(中時電子報)