超噁！邊吸膠邊騎車 恍神男偷內在美被逮
有毒品前科的彰化縣37歲黃姓男子9日中午一邊騎腳踏車一邊吸食強力膠，行經彰化縣芬園鄉茄荖村某三合院，見空地上衣架晾著2件女性內衣褲，竟趁四下無人順手偷走，警方獲報後透過監視器畫面，將黃男逮捕送辦。
本月9日中午時分，黃男騎著腳踏車一邊吸膠，精神恍惚間還把三合院空地旁衣架上吊掛晾乾的內衣偷走，塞進自己包包裡，30歲的女屋主發現光天化日下，自己的內在美竟然不翼而飛，將事件貼上臉書社團引發議論，附近女性居民議論紛紛，還留言痛批太噁心。
根據監視器畫面，黃男騎車腳踏車閒晃，在三合院裡衣架旁停下，先左顧右盼觀察，確認沒人後就趕緊將內衣取下塞進包包。監視器畫面也清楚錄下他左手還拿著一包強力膠吸食，且左腳踝受傷包著紗布，行徑相當大膽。
彰化警分局芬園分駐所長陳和順說，警方透過監視器畫面一眼就認出，內衣賊就是芬園鄉的黃姓犯嫌，立即派員在其住處埋伏守候，當天就逮到人，偵辦後依竊盜罪嫌移送，若吸膠經調查後有具體事證，將再依社維法送辦。
嫌犯供稱，當天中午從巷子騎車經過三合院，發現有性感的女性貼身衣物，他偷走2件內衣褲塞入背包內，再騎腳踏車離開，而在附近「欣賞」完後，就將內衣褲丟入附近的大排水溝裡了，至於他為何要偷內衣褲？黃嫌則沒有回答。
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(中時)
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