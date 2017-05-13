暴力佔超商虐精障員工1聲押5交保
有毒品、槍砲及傷害前科的46歲黃男組持槍暴力集團，他與36歲妻子及50歲胞姊等6人涉嫌強佔超商經營權以菸頭、熱水燙凌虐精障員工將其左眼打瞎，另黃收購盜伐林木把瀕臨絕種的台灣食蛇龜賣對岸；詢後將6人依組織犯罪、槍砲、傷害、森林法、野生動物保育法罪嫌移送，黃列為檢肅對象檢方聲押獲准另5人交保。
警方指出，黃嫌野心頗大，旗下生意有連鎖超商、地下粉圓工廠與珍貴林木加工變賣，由於個性「鴨霸」，前年3月間與一名張姓被害人合夥投資於大肚山一所學校附近經營連鎖超商，由於生意好起貪戀愛持槍恐嚇逼讓股權強佔經營權，相當暴力。張男因害怕，於是以50萬元低價將股權轉讓給黃嫌等人。
警方調查，黃嫌在彰化縣經營粉圓加工廠，聘用一名陳姓精神障礙員工，常因不滿陳動作緩慢、弄壞器具，竟命令小弟以菸頭、淋燙熱水施以凌虐，持木棍將陳男左眼打瞎，並以手銬強行拘禁控制行動在廠內上班，陳驚嚇脫逃後家屬趕緊報警，兇殘行為令人髮指。
警方另發現，黃常向「山老鼠」購買盜採珍貴林木，加工製成聚寶盆等雕刻品後高價變賣牟利，欲透過管道將台灣食蛇龜2隻、第3級保育動物白鼻心1隻非法盜賣到對岸。警方在黃嫌住處起獲改造槍械3支、子彈、手銬及紅檜（82公斤）、扁柏（206公斤）等，聲押黃姓主嫌獲准，另5人交保請回。
(中時)
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