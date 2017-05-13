驚！舒淇就醫臉包白布 只露雙眼根本認不出

舒淇近日飽受過敏困擾，稍早透露已就醫，舒淇臉上包裹著白布照，只露出一雙眼睛。（圖／本報系資料照片）

女神舒淇作風親民，時常與粉絲分享生活大小事，舒淇近日曾透露飽受過敏困擾，而今（13日）舒淇則曬出就醫照片，只見她臉上包裹著白布，把臉包得密不透風，只露出一雙眼睛，不只讓網友認不出，就連舒淇好友任賢齊、徐若瑄也都問「妳那位啊..？」

舒淇近日飽受過敏困擾，稍早透露已就醫，舒淇臉上包裹著白布照，還戴口罩、帽子和眼鏡，只露出一雙眼睛，她也寫下：「因為趕時間，醫生硬要我敷著才能走～～醫生果然是好聰明分秒必爭」，儘管臉被包得密不透風，舒淇仍幽默對著鏡頭擺pose，網友大讚舒淇樂觀，也留言祝她早日康復。

(中時電子報)