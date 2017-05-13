玩家河床找模型飛機　意外發現遭拆解轎車

警方據報趕抵後龍溪河床，採證追查遭拆解轎車。（陳慶居翻攝）

白色轎車4個輪胎全不見，車內前排座椅也被拆走。（陳慶居翻攝）

苗栗市郊的河濱公園模型飛機場，假日都常有玩家秀特技，13日上午有名白姓玩家，下到河床想到尋找墜落的模型機時，在草叢中意外發現1部已被拆解一半的白色轎車，旋即報警處理，警方擴大追查幕後是否有竊車解體集團。

警方據報趕抵現場，發現轎車的4個輪胎不翼而飛，門內的音響和前方座椅也拆光，引擎則完好無缺，研判竊車賊分批拆解運走零件。警方已連絡上車主了解失竊情形，並在轎車和周邊採集相關事證。

(中時)