六都第一中市緝毒成果豐碩創新高

台中市掃毒獲成效，毒品犯罪案件、毒品犯罪人數破獲率創歷年來新高，獲內政部評比六都第一。（張妍溱翻攝）

台中市長林佳龍上任後，宣示反毒決心，去年起開始「護少專案」，掃蕩藥頭，保護青少年身心健康，共查獲5,096件毒品犯罪案件、毒品犯罪人數5,540人，創歷年來新高，榮獲內政部警政署連續評比為六都第一名。

今年初成立「毒品查緝中心」，整合緝毒資源與專責警力，加強與地檢署、調查局、憲兵等機關聯繫，強力破獲多起重大毒品案，如栽種、製造大麻工廠案、販賣毒咖啡包、新興毒品等案件，有效降低因毒品衍生強盜、搶奪、竊盜等暴力及財產犯罪。

執行「加強掃蕩毒品工作計畫」，台中市警察局去年查獲5096件毒品犯罪案件、毒品犯罪人數達5540人，破獲率較前年查獲件數增加976件、嫌犯數1002人，創歷年來最高，蟬聯兩屆冠軍，榮獲內政部警政署評核為六都第一。

面對毒品犯罪猖獗，吸毒人口逐漸年輕化，警方推動「全面查緝毒品案件」、「防制毒品入侵校園」、「重點打擊新興毒品」及「防制毒品滲透偏鄉」等4大主軸，未來以「打擊毒品供應」及「降低吸毒人口」為2大主軸，全力打擊毒品犯罪。

(中時)