獲模範母親 黃阿燕過世來不及接受表揚
百歲人瑞黃阿燕是宜蘭縣今年度的模範母親之一，身體向來硬朗的她在頒獎前過世，缺席了今天（13日）的表揚典禮，黃阿燕的兒子盧東山難過地說，在表揚時一定會想起媽媽，不想讓人看到自己淚眼汪汪的樣子，因此婉拒代替母親出席接受表揚。
黃阿燕是在4月26日過世，她的兒子盧東山說，媽媽在7、8年前還會掌廚，料理出一道道好菜，身體相當健康，個性更是開朗，會到他經營的資源回收場，與往來的客戶聊天、寒暄，媽媽很愛唱歌，從回收場回家時，母子倆就一起唱歌，還會相互拍手叫好，相處上很像朋友。
但身體硬朗的黃阿燕，在過世前1個月感到走路比以往更容易喘，體力漸漸流失，盧東山帶媽媽去看病，一度以為是年歲已高導致，後來才得知是心臟附近的血管長了腫瘤，從知道病因到過世，僅僅3個禮拜。
盧東山說，雖然縣府有邀請讓家人代替媽媽接受表揚，但在表揚大會的場合，看到別人的媽媽，就會想起自己的媽媽，「我自己淚眼汪汪，也不好。」因此婉拒出席。
宜蘭縣政府社會處指出，黃阿燕早年含辛茹苦，擠出微薄的收入讓子女順利念書，不因逆境失去樂觀本性，經推薦後獲模範母親，得知黃阿燕家人無法出席後，表揚前一天已將獎座親送到家致意。
(中時)
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