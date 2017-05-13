桃園區表揚模範媽媽　她99歲最高齡

市長鄭文燦與高齡99歲的謝邱阿束一同上台切蛋糕。（葉臻攝）

市長鄭文燦與得獎媽媽們一同合影。（葉臻攝）

桃園區公所今天上午舉辦106年模範母親表揚大會，表揚76位模範母親，並選出5位參加桃園市政府的表揚，市長鄭文燦也與最年長的得獎母親、99歲的謝邱阿束一同上台切蛋糕，並祝福全天下母親幸福、快樂。

鄭文燦表示，住在桃園區同安里的99歲模範母親謝邱阿束，2歲時就被收養為童養媳，住在養父母家中，5子5女都已成家立業，目前四代同堂，雖然將近百歲高齡，身體仍很健康，不用拐杖、輪椅就能到處趴趴走。

獲選參加市府表揚的模範母親，則包括70歲的邱淑英、61歲的葉純英、74歲的李王秀鳳、63歲的陳謝春桃和94歲的張曾幼。

(中時)