桃園區表揚模範媽媽 她99歲最高齡
桃園區公所今天上午舉辦106年模範母親表揚大會，表揚76位模範母親，並選出5位參加桃園市政府的表揚，市長鄭文燦也與最年長的得獎母親、99歲的謝邱阿束一同上台切蛋糕，並祝福全天下母親幸福、快樂。
鄭文燦表示，住在桃園區同安里的99歲模範母親謝邱阿束，2歲時就被收養為童養媳，住在養父母家中，5子5女都已成家立業，目前四代同堂，雖然將近百歲高齡，身體仍很健康，不用拐杖、輪椅就能到處趴趴走。
獲選參加市府表揚的模範母親，則包括70歲的邱淑英、61歲的葉純英、74歲的李王秀鳳、63歲的陳謝春桃和94歲的張曾幼。
(中時)
關鍵字：模範母親
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。